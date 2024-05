Coluna de fumaça resultante do incêndio em depósito de São Paulo - Reprodução / Globonews

Publicado 02/05/2024 10:38

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito para materiais reciclados no Jardim José Bonifácio, próximo ao Complexo Viário Jacu Pêssego, na zona leste de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 2. Não há informações de vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h. Equipes se deslocaram para a Rua Hirovo Kaminobo, local da ocorrência. Ao menos 41 bombeiros e 12 viaturas foram mobilizados para a ocorrência. A fumaça se espalhou pelo céu da região.



As causas do incêndio ainda serão investigadas.