O hospital de Três Coroas fica na região metropolitana de Porto AlegreReprodução / Internet

Publicado 02/05/2024 16:18

O hospital de Três Coroas, na região metropolitana de Porto Alegre, foi interditado na quinta-feira, 2, devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana. Pacientes devem ser transferidos para uma cidade vizinha, que também sofre com as chuvas.