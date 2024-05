Barragem da Usina Hidrelétrica 14 de Julho se rompeu no início da tarde desta quinta-feira - Reprodução/Redes Sociais

Barragem da Usina Hidrelétrica 14 de Julho se rompeu no início da tarde desta quinta-feiraReprodução/Redes Sociais

Publicado 02/05/2024 19:57

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou nesta quinta-feira (2) para que moradores de seis municípios deixem áreas de risco e busquem abrigos públicos e locais seguros por causa do aumento do nível do Rio Caí.



As cidades que podem ser afetadas são: São Francisco de Paula, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Vale Real e Feliz



De acordo com a Defesa Civil, o rio "recebeu expressivos volumes em razão das fortes chuvas dos últimos dias no estado e está ultrapassando extraordinariamente sua cota de inundação".



Quem não tiver onde se abrigar, como casas de parentes e amigos, devem buscar informações junto à Defesa Civil da sua cidade sobre os abrigos públicos das prefeituras, rotas de fuga e pontos de segurança.



Rompimento de barragem



Parte da barragem da usina de geração de energia 14 de Julho, na bacia do Rio Taquari-Antas, localizada no município de Cotiporã (RS), na Serra Gaúcha, se rompeu no início da tarde desta quinta-feira (2).