Força da água derruba casa em Santa Catarina - Reprodução/Redes Sociais

Força da água derruba casa em Santa CatarinaReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/05/2024 16:49

O avanço das fortes chuvas que atingem o Sul do País sobre Santa Catarina provocou uma morte da cidade de Ipira. A vítima era um homem de 61 anos que estava dentro de um carro arrastado pela enxurrada. No Rio Grande do Sul, que sofre seu pior desastre climático, já houve 37 mortes e 74 desaparecidos.

A vítima de Ipira foi encontrada de manhã pelo Corpo de Bombeiros. Há ainda uma pessoa ferida na cidade de Caçador (SC). De acordo com o órgão, ao menos 155 moradores estão desalojados e outros 26 perderam suas casas.

Os temporais já provocaram ocorrências em 33 municípios catarinenses. Segundo a Secretaria de Comunicação do governo estadual, várias regiões foram afetadas, com registro de ruas alagadas e casas danificadas.

As cidades de Araranguá, Praia Grande e São João do Sul decretaram situação de emergência.

De acordo com relatório da Defesa Civil, um tornado foi registrado entre os municípios de Ponte Serrada e Passos Maia, no oeste do Estado, na tarde de quinta-feira, 2.

A análise meteorológica aponta que as tempestades foram provocadas pela atuação de uma frente fria no Sul do Brasil, combinada ao fluxo de calor e umidade que vem do Norte do País.