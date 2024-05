Presidente Lula durante Sobrevoo em Porto Alegre, RS - Divulgação/Ricardo Stuckert

Publicado 07/05/2024 09:50

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a dizer que "não haverá falta de recurso para atender as necessidades do Rio Grande do Sul" e que o governo deve evitar que as burocracias impeçam a chegada dos recursos para o Estado. Os temporais já deixaram cerca de 85 mortos, 339 feridos e ao menos 134 pessoas desaparecidas.



As declarações ocorreram durante entrevista no programa Bom Dia, Presidente, da EBC, junto aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Secom). "Não haverá falta de recurso para atender o Rio Grande do Sul. Vamos trabalhar de forma unitária em todos os Poderes para que a burocracia não crie entraves", disse o presidente.