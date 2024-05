Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco - Pedro França / Agência Senado

Publicado 07/05/2024 10:02 | Atualizado 07/05/2024 10:05

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira, 7, em entrevista à 'Globonews', que o Senado votará hoje o projeto de decreto legislativo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o estado de calamidade no Rio Grande do Sul. Pacheco garantiu que a proposta será aprovada na Casa Alta do Congresso, assim como aconteceu na Câmara dos Deputados na noite desta segunda-feira, 6. Os temporais já deixaram cerca de 85 mortos, 339 feridos e ao menos 134 pessoas desaparecidas.



O objetivo do decreto é permitir que as despesas com o socorro ao Rio Grande do Sul não sejam incluídas na meta fiscal deste ano e nem nos limites impostos por outras leis, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e o arcabouço fiscal.



"Teremos um decreto legislativo vigente que permita despesas ao RS sem que isso afete a meta fiscal e sem os limites de receita impostos em situação de normalidade. Situações atípicas impõem soluções atípicas", disse Pacheco.