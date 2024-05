Cascão entra na água pela segunda vez para ajudar vítimas de enchentes no Sul - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 07/05/2024 16:27

Pela segunda vez na história, Cascão, personagem de Maurício de Sousa, entrará na água para ajudar as vítimas de uma enchente que atingiu a região sul do País.



Nessa terça-feira, 7, a página oficial da Turma da Mônica publicou uma tirinha onde o personagem, que não gosta de água, aparece ajudando crianças que estão ilhadas por conta do alagamento, levando alguns mantimentos para elas.



O desenho é uma releitura de outro quadrinho, que contou como foi o primeiro mergulho de Cascão. Em 1983, o personagem já havia entrado na água em prol das vítimas de outra enchente atingiu os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, deixando mais de 200 mil pessoas desabrigadas.