Réptil nadando junto a muros e cercas do bairro Menino Deus, em Porto AlegreReprodução/vídeo

Publicado 08/05/2024 08:45

Em meio aos estragos causados pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, um jacaré causou um susto nos moradores de Porto Alegre. O animal foi visto circulando pelas ruas alagadas da cidade nesta terça-feira, 7. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o réptil nadando junto a muros e cercas do bairro Menino Deus, na capital gaúcha.

Em nota, a Smamus informou que um biólogo voluntário já está na região para monitorar o deslocamento do jacaré de pequeno porte.

"A Smamus ressalta que a água é o habitat natural do jacaré, assim como de cágados e outras espécies. A orientação é manter distância do animal. Ele não é agressivo e apenas ataca se for para se defender. Assim como nós, humanos, os animais também estão enfrentando situações estressantes neste momento, portanto, evite a aproximação e não agrida a nossa fauna.", disse.

No instagram, o biólogo Theo Vieira, colaborador da Fauna Silvestre da Smamus reforçou que a informação é verídica e alertou a população.

"Tudo que parecer um tronco boiando, considere um jacaré e não chegue perto! Eles estarão procurando por margens... que agora são nossos muros… Quem avistar pode informar o endereço pra mim que estou em contato direto com a Secretaria de Meio Ambiente de Porto Alegre", pediu Theo.

A reportagem entrou em contato com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e com o Comando Ambiental da Brigada Militar, que também participam das ações nos municípios inundados do Rio Grande do Sul, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

As fortes chuvas que afetam o estado desde a semana passada já provocaram ao menos 95 mortes e afetam 401 dos 497 municípios gaúchos. Segundo o relatório, cerca de 150 mil pessoas estão desabrigadas.

Em Porto Alegre, há mais de 10 mil pessoas desabrigadas, que estão em cerca de 105 abrigos na capital. O nível do Rio Guaíba segue elevado, com 5,23 metros, enquanto a cota de inundação é em torno de 3 metros.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.