Shohei Ohtani (esq.) ao lado do tradutor, Ippei Mizuhara - AFP

Shohei Ohtani (esq.) ao lado do tradutor, Ippei Mizuhara AFP

Publicado 08/05/2024 18:15

O ex-tradutor do astro japonês da Major League Baseball (MLB) Shohei Ohtani concordou declarar-se culpado de ter se apropriado de quase US$ 17 milhões (R$ 86,5 milhões) da conta do jogador para pagar dívidas de jogo, anunciou o Departamento de Justiça americano nesta quarta-feira (8).



Ippei Mizuhara, de 39 anos, vai se declarar culpado de uma acusação de fraude bancária e de outra pela apresentação de uma declaração de impostos falsa, disse o Departamento de Justiça em nota.

O japonês Ippei Mizuhara serviu como intérprete de Ohtani depois que ele foi aos EUA para jogar pelo Los Angeles Angels em 2018. Os dois se tornaram amigos íntimos, além de sua relação de trabalho. Depois que o jogador foi transferido para o Los Angeles Dodgers, Ippei continuou acompanhando.