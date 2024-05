Pedro Scooby fala sobre problema de saúde causado por água contaminada no RS - Reprodução / Instagram

Pedro Scooby fala sobre problema de saúde causado por água contaminada no RSReprodução / Instagram

Publicado 10/05/2024 18:36 | Atualizado 10/05/2024 19:11

Rio - Pedro Scooby deu detalhes sobre seu estado de saúde nesta quinta-feira (9) após passar dias ajudando nos resgates de pessoas e animais, devido às enchentes e alagamentos no Rio Grande do Sul. Através das redes sociais, o surfista revelou problemas por causa do contato com a água contaminada.