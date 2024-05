Professor recebe envelope com email sobre ingressos do show - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 11/05/2024 12:39 | Atualizado 11/05/2024 12:44

O professor de inglês Milton Pantoya da Silva ganhou um ingresso VIP para o show do tenor italiano Andrea Bocelli, após uma mobilização de alunos nas redes sociais. Milton dá aula no colégio Argumento, em São Paulo e é fã de Bocelli, no entanto, não havia conseguido um entradas para o show que vai ser realizado no Brasil.

Ao comentar sobre os assunto com os estudantes, eles se uniram para tentar com que o professor realizasse seu sonho e conseguiram. "Mandei um email para o Andrea Bocceli, gastei todo o vocabulário de inglês que você me ensinou, e conseguimos que você seja colocado na lista de convidados no show", contou a aluna ao professor, que se emocionou, enquanto os alunos gritavam "Milton, Milton", em comemoração. "Eu estou sem palavras. Nunca poderia imaginar que vocês fariam uma coisa tão maravilhosa.", disse Milton.

@andreabocelliof Nothing is impossible. Be resourceful, trust, believe, and act out of love, and life will astonish you! Thank you to our very young friends and Professor Milton Pantoya da Silva: see you in Brazil very soon! @colegioargumento @3rão Argu ♬ original sound - Andrea Bocelli

Andrea Bocelli compartilhou o vídeo nas redes sociais. Na legenda, o tenor escreveu: "Nada é impossível. Seja engenhoso, confie, acredite, e aja com amor, e a vida vai te supreender! Obrigado aos nossos novos amigos e ao professor Milton Pantoya da Silva. Nos vemos no Brasil em breve!" Nos comentários, alunos e ex-alunos comemoraram a vitória e falaram sobre o quanto ele é um bom professor e merecedor.

Bocelli é um tenor, compositor e produtor musical italiano. Ele vai passar por quatro estados do Brasil. O primeiro show acontece em Minas Gerais, no dia 17 de maio, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Depois, a turnê segue para o Rio de Janeiro, no dia 19, em um show exclusivo no Hotel Fairmont, em Copacabana. No dia 21, a apresentação será na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Ele finaliza nos dias 25 e 26, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.