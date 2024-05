Vista aérea das ruas alagadas do bairro Navegantes, em Porto Alegre, no RS - AFP

Publicado 13/05/2024 07:36 | Atualizado 13/05/2024 08:02

Organizações em todo o País que recebem doações para o Rio Grande do Sul pedem que as contribuições sejam principalmente de água mineral engarrafada, produtos de higiene pessoal, colchões, cobertores e roupas de cama; além de roupas infantis, alimentos não perecíveis, cestas básicas fechadas e ração para pets.



Há dificuldades logísticas de entrega em alguns pontos. Os valores doados por Pix ajudarão a reconstruir os municípios.



O Estado do Rio Grande do Sul reativou o canal de doações do ano anterior para a conta SOS Rio Grande do Sul. A conta é vinculada ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul).



Os valores repassados por Pix ao CNPJ 92.958.800/0001-38 serão revertidos em apoio às vítimas e reconstrução da infraestrutura dos municípios.

Consequência dos temporais

Os dados ainda mostram que mais de 538 mil pessoas estão desalojadas e mais de 81 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 447 cidades foram afetadas e mais de 2 milhões de pessoas sofrem com as inundações.

A Rio Grande Energia (RGE), concessionária de energia elétrica que atende parte do estado, divulgou que 132 mil clientes estão sem luz. Já a outra concessionária de energia, a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) Equatorial, não divulgou o número de clientes sem energia em sua área de atuação.

Ao todo, são mais de 165 mil sem água, de um total de 6 milhões de clientes da Corsan no RS. Há ainda dezenas de municípios sem serviços de telefonia e internet das companhias Tim, Vivo e Claro, de acordo com a Defesa Civil.

Os temporais também causaram danos na infraestrutura viária do estado. Pelo menos 97 trechos de rodovias enfrentam algum tipo de bloqueio em razão disso. Do total, 53 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.

De acordo com o balanço da Defesa Civil, mais de 270 mil estudantes foram impactados pelas cheias em escolas em toda Rede Estadual de ensino, com as aulas suspensas.

O boletim ainda mostra os números de escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

- 1.030 escolas

- 244 municípios

- 29 Coordenadorias Regionais de Educação

- 358.414 estudantes impactados

- 530 escolas danificadas com 216.883 estudantes matriculados

- 84 escolas servindo de abrigo

Avisos e Alertas

A Defesa Civil alertou que o Rio Jacuí apresenta tendência de manter níveis elevados, podendo ultrapassar registros anteriores devido à vazão das bacias dos Vales. As regiões já inundadas podem continuar a subir, especialmente na zona norte da capital e região metropolitana, devido às chuvas intensas. Moradores devem evitar retornar a áreas inundadas e permanecer em segurança até que as águas baixem.

*Com informações do Estadão Conteúdo