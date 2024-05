A embaixada do Brasil nos EUA agradeceu o apoio do Banco Mundial em suas redes sociais - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 13/05/2024 15:29

O Banco Mundial está prestando apoio emergencial ao estado do Rio Grande do Sul, fortemente impactado pelas recentes chuvas e inundações, e aproximadamente US$ 125 milhões (cerca de R$ 625 milhões) em recursos de projetos em andamento já estão disponíveis para realocação imediata.

Segundo comunicado emitido pela organização, os recursos são provenientes dos projetos "Programa de Resiliência Urbana no Sul do Brasil", "Programa de Revitalização da Área Central de Porto Alegre" e "Programa de Apoio ao Novo Bolsa Família". Além disso, equipes da instituição estão prestando assistência técnica na avaliação de danos, priorização de recursos e distribuição de fundos.

A embaixada do Brasil nos Estados Unidos agradeceu o apoio em suas redes sociais. O Itamaraty também registrou mais de 20 toneladas de doações e sistemas de filtragem de água que foram enviados por carga aérea às vítimas das enchentes pela Samaritan's Purse, e reconhece a solidariedade e o apoio de entidades públicas e privadas ao Rio Grande do Sul.