Uma das carretas do Exército que será empregada para o transporte - Divulgação

Uma das carretas do Exército que será empregada para o transporte Divulgação

Publicado 13/05/2024 19:38

O Comando Militar do Sudeste (CMSE) vai transportar, nesta terça-feira, 14, as doações recebidas pelas organizações militares do Exército localizadas no Estado de São Paulo para o Rio Grande do Sul, castigado por chuvas torrenciais desde 24 de abril.

A tragédia já fez quase 150 mortes e mais de 800 feridos, além de 127 desaparecidos e 538 mil desalojados, segundo dados da Defesa Civil.

Mais de 200 toneladas de donativos foram arrecadadas, entre água, alimentos, roupas, itens de higiene e materiais de limpeza, nos quartéis do Exército em São Paulo.

As doações serão transportadas em 18 viaturas, que partirão às 8h da Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo

O comboio percorrerá aproximadamente 1.600 quilômetros até o interior gaúcho, nos municípios de Santo Ângelo e Uruguaiana.

"Visando aumentar a abrangência assistencial, os donativos serão enviados para cidades do interior do estado", informou o Comando Militar do Sudeste.

A previsão é de que o deslocamento dure cerca de três dias.