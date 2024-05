'Nada sobre o que as Forças Armadas estão fazendo aí, ou está cumprindo ordem superior?', escreveu o militar - Reprodução / Facebook

Publicado 14/05/2024 15:16

O ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Júnior usou as redes sociais nesta segunda-feira, 13, para criticar o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) por agradecer ao empresário multimilionário Elon Musk, dono da Tesla e do X, pelo envio de antenas da Starlink - que garantem acesso à internet em locais isolados via satélite - ao Rio Grande do Sul. Em uma publicação no X, rede de Musk, Baptista Jr. questiona o parlamentar por não citar os esforços das Forças Armadas nos trabalhos de mitigação da crise causada pelas chuvas no Estado.

"Tenho visto o senhor em vários locais que participam do esforço nacional em apoio aos gaúchos. Este local de onde gravou s/ Starlink é um hangar da Base Aérea de Canoas? Nada sobre o que as Forças Armadas estão fazendo aí, ou está cumprindo 'ordem superior'?", escreveu o ex-comandante da Aeronáutica

No vídeo, Van Hattem faz um agradecimento ao empresário ao lado de um lote de antenas da Starlink na base aérea de Canoas, que está sob a jurisdição da Forca Aérea Brasileira (FAB). "Estou na base aérea de Canoas, em Porto Alegre. Acabaram de chegar 450 antenas da Starlink, das mil que Elon Musk disse que enviaria para o Brasil. E as outras 550 estão prestes a chegar em um segundo avião ainda nesta noite de sábado. É internet para muitos locais que hoje estão desassistidos, sem Wi-Fi, sem sinal, sem nada, sem conectividade", diz em um vídeo publicado no 12 de maio. Procurado pelo Estadão, Van Hattem não se manifestou até a publicação deste texto.

"Por isso, muito importante esse momento para a gente demonstrar que os pedidos que foram feitos, por tantas pessoas, para que Elon Musk mandasse ajuda pro Rio Grande do Sul, esses pedidos foram atendidos", finaliza Van Hattem.

No domingo, 12, Van Hattem fez uma nova publicação citando a entrega de outras 550 antenas. O parlamentar filma a atuação de militares das Forças Armadas no descarregamento dos equipamentos, volta a agradecer Musk, o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), que teria auxiliado no contato com o empresário, e ao governo do Rio Grande do Sul. Novamente, ele não cita o trabalho da Força Aérea

A base área de Canoas está servindo de base para chegada e partida de aeronaves que trabalham no auxílio às vítimas do Estado e na entrega de suprimentos. A FAB pediu na semana passada e teve a autorização da Agência Nacional de Aviação Comercial (Anac) para receber cinco voos diários.

No último dia 9, Elon Musk anunciou em uma postagem no X que sua empresa de internet faria a doação de mil terminais para socorristas no Rio Grande do Sul, para ajudar nas buscas e resgates de sobreviventes nas enchentes que afetam os municípios da região. Musk diz que os terminais serão livres para uso "até que toda a região se recupere".

No post, o empresário incluiu um vídeo compartilhado pela modelo gaúcha Gisele Bündchen em seu Instagram, em que ela pede doações para seu Estado.