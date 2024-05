Ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 14/05/2024 21:25 | Atualizado 14/05/2024 21:28

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, foi demitido do comando da estatal pelo presidente Lula nesta terça-feira (14). Prates deve ser substituído por Magda Chateaubriand, engenheira química e ex-presidente da Agência Nacional do Petróleo no mandato de Dilma Rousseff. A Petrobras emitiu uma nota confirmando a saída de Prates.

Leia nota na íntegra



“A Petrobras informa que recebeu nesta noite de seu Presidente, Sr. Jean Paul Prattes, solicitação de que o Conselho de Administração da Companhia se reúna para apreciar o encerramento antecipado de seu mandato como Presidente da Petrobras de forma negociada. Adicionalmente, o Sr. Jean Paul informou que, se e uma vez aprovado o encerramento indicado, ele pretende posteriormente apresentar sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Petrobras. Fatos julgados relevantes serão tempestivamente divulgados ao mercado.”