Abrigo em Rio Grande do Sul - TV Brasil/Reprodução

Abrigo em Rio Grande do Sul TV Brasil/Reprodução

Publicado 15/05/2024 19:06

Solomar Krüger, aposentado de 79 anos, é uma das 6,5 mil pessoas resgatadas durante as enchentes que atingiram Canoas, no Rio Grande do Sul. Morador do bairro Rio Branco, ele foi pego de surpresa enquanto dormia, quando as fortes chuvas começaram a inundar a região.

Em uma entrevista exclusiva à CBN, o idoso relatou que conseguiu sentar em sua cadeira de rodas e gritar por socorro. Um vizinho, ao perceber a situação, alertou que Solomar poderia estar em apuros. Krüger conta que a água já estava alcançando seu pescoço quando o resgate chegou.

Após ser retirado do local de perigo, Solomar foi levado para o maior abrigo montado na cidade, localizado no campus da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra).



No abrigo, ele fez novos amigos e deu uma entrevista que acabou levando suas irmãs a identificá-lo após 43 anos de separação. Embora não tenha explicado os motivos do afastamento, Solomar revelou que deixou a cidade natal, Pelotas, após a morte do pai e nunca mais retornou.



Na terça-feira (15), uma de suas irmãs conseguiu fazer uma chamada de vídeo com ele. Apesar da felicidade em reencontrar a família, Solomar prefere permanecer no abrigo, onde se sente bem acolhido e rodeado de amigos.