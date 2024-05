Novo radar é capaz de capturar a média de velocidade em um determinado trecho - Divulgação

Novo radar é capaz de capturar a média de velocidade em um determinado trechoDivulgação

Publicado 15/05/2024 20:47 | Atualizado 15/05/2024 20:49

Acabou a era da malandragem sobre rodas. Diversas cidades do país estão adotando a mais nova ferramenta para coibir desde excesso de velocidade até mesmo uso de celular ao volante. Trata-se do radar Doppler. Até o momento, apenas o estado de São Paulo está instalando a nova tecnologia e a previsão é de que até o fim do ano a capital esteja toda coberta com o radar. Atualmente, apenas sete aparelhos destes estão em pleno funcionamento na cidade.

A tecnologia do radar doppler consegue identificar a velocidade de um veículo em um espaço de 100 metros antes e depois de sua posição. Desta maneira, o aparelho acaba com a malandragem do motorista desacelerar apenas quando passa pelo radar. Caso esteja acima da velocidade permitida dentro do alcence do radar, a multa é garantida.

O aparelho vai muito mais além e flagra penalidades comuns no dia a dia do trânsito em cidades grandes, como avanço de sinal vermelho, transitar na contramão, conversão proibida e detecta se um carro está estacionado em cima da faixa de pedestres. Quem fala no celular ao volante também está na mira do radar Doppler, que também é capaz de determinar instantaneamente quantas pessoas estão dentro do veículo.

O nome do radar é uma homenagem ao físico austríaco Christian Andreas Doppler (1803-1853), que descobriu o efeito de emissão de ondas de um objeto em movimento. Desta maneira, o radar emite ondas eletromagnéticas que são refletidas pelos veículos. O aparelho capta a alteração das ondas e então determina a sua velocidade.