Segundo a proprietária da loja, mais de 20 mil itens foram saqueados - Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/05/2024 13:02

A proprietária de uma loja em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, publicou, na última terça-feira (7), vídeos em suas redes sociais mostrando a situação do seu estabelecimento, que teria sido saqueado durante as enchentes que assolam o estado. Emocionada, Marinez Silva Hauenstein expôs imagens do comércio com as estantes vazias.

"Nós nunca imaginávamos que um dia, iríamos passar por essa situação. Saía de casa às 6h e voltava às 20h ou mais, quem nos conhece sabe. Perdemos praticamente tudo em quatro lojas com a água, coisa da natureza de Deus, só que uma, perdemos pela mão do ser humano, por roubo. Isso não tem explicação. Dói demais. Nós não merecemos isso. Por que fizeram isso?"

Marinez e seu marido têm cinco lojas no estado: uma em Cidade de Estrela, uma em Cruzeiro do Sul, outra em Lajeado e duas em Arroio do Meio. Quatro delas foram atingidas pelas enchentes. Segundo a empresária, apesar de não ter sido afetado pela água, o local gravado foi totalmente saqueado, o que contabiliza mais de R$ 2 milhões perdidos em mercadorias.

"Olha o que fizeram com a nossa loja de Arroio do Meio. Entraram nela e roubaram tudo. Quando você encontra uma porta chaveada, não é saque, é roubo. E roubaram tudo. As prateleiras estavam lindas. O corredor, cheio de mercadorias. Levaram freezer, geladeira, tudo. Não deixaram nada."

A proprietária se defendeu de eventuais críticas que os itens foram roubados por necessidade. "Agora vão dizer que estou sendo ruim porque tinha comida aqui e eles estavam precisando. Isso aqui era tudo paletes de leite, água, refri, cerveja. Tudo isso aqui era palete. Eu tinha aproximadamente uns seis paletes de água aqui. Levaram tudo. Isso era tudo cheio. Agora vão dizer que estou sendo ruim porque tinha comida e eles estavam precisando. Se era pela comida que tinha aqui dentro... Gente do céu, não pegaram só isso. A gente iria dar e com o maior orgulho. A gente daria sem problema nenhum. Mas seria com a nossa autorização", disse.

Procurada, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul não se manifestou sobre o ocorrido até o fechamento da reportagem. O espaço está aberto para manifestações.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 151 pessoas morreram e 104 estão desaparecidas por causa das enchentes, além de 806 feridos. O desastre atingiu 92% dos municípios do estado – 458 de 497 – e afetou mais de 2 milhões de vítimas.