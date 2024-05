Governador do Acre, Gladson Cameli - Agência Senado

Governador do Acre, Gladson Cameli Agência Senado

Publicado 16/05/2024 18:24

Gladson Cameli, atual governador do Acre, se tornou réu em um processo criminal , nesta quarta-feira (15). O político foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e fraude a licitação. Os crimes passaram a ser investigados em 2019.

Nascido em 26 de março de 1978 em Cruzeiro do Sul, no Acre, Gladson de Lima Cameli se formou em Engenharia Civil no Instituto Luterano de Ensino Superior de Manaus, em 2001. Ele entrou na vida pública aos 28 anos e foi eleito pela primeira vez deputado federal, em 2006, pelo Partido Progressista (PP). Em 2010, foi reeleito com mais de 30 mil votos. Sua trajetória política vem de família, já que ele é sobrinho do ex-governador do Acre Orleir Cameli.

Cameli iniciou a trajetória política filiando-se ao PFL, onde ficou de 2000 a 2003. Durante o período de 2003 a 2005, fez parte do PPS. Em 2005, ele entrou para o PP, onde está até hoje.

Em 2014, Gladson foi eleito senador do Acre. No Senado Federal, Gladson Cameli foi membro de várias comissões, entre elas a Comissão de Serviços de Infraestrutura, Comissão Senado do Futuro, Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional e Comissão de Educação, Cultura e Esporte, entre outras.

Em 2018, Cameli venceu no primeiro turno das eleições para governador, com 223.993 votos. Ele renunciou o mandato no legislativo para assumir o governo do Acre. Em 2022, foi reeleito também no primeiro turno.