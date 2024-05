Padre Samuel Carvalho Detomi (E) e Fernando Leão: pivôs de um escândalo que estremeceu uma pequena cidade em Minas Gerais - Reprodução

Publicado 17/05/2024 18:43 | Atualizado 17/05/2024 18:46

Uma história de intrigas, sexo, violência e abuso. Não se trata de um roteiro de uma série na TV, mas serve como pano de fundo para um escândalo que abalou a cidade histórica mineira de São João del Rei (MG). Por meio de uma rede social, o estudante de biomedicina Fernando Leão disse que teve um caso amoroso com o padre da Igreja Católica Samuel Carvalho Detomi entremeado por abusos, agressões e orgias sexuais.



"Para quem não sabe, eu vivi um relacionamento abusivo, narcisista, agressivo, que me submeteu a fazer coisas fora do meu patamar. (Me envolvi com um padre), onde me fez passar por humilhações, ofensas e agressão psicológica (...) Além disso eu tinha que aceitar os desejos obscuros por orgias, surubas, sem o meu consentimento. Dentro da igreja, dentro da casa paroquial. Tudo contra o direito de diáconos, contra a Igreja Católica. Enganando fiéis", escreveu Leão em seu perfil em um rede social.

"Tenho provas suficientes para comprovar meu vínculo com ele, estou disposto a expor a minha história e levar a público. Diante de adversos desacordos, ofensas e humilhações. Além disso, tenho provas de tudo: fotos, vídeos, além de conversas obscuras. Irei encaminhar tudo ao tribunal eclesiástico para que sejam tomadas as devidas providências", completou Fernando, que disse ainda que existem outras pessoas ligadas à Igreja Católica envolvidas no caso e ameaçou expor o nome de todos.

Na quinta-feira (16), após a grande repercussão do caso nas redes sociais, Fernando revelou que passou a receber ameaças e mensagens agressivas. Por meio do stories do Instagram, ele afirmou que denunciaria o caso à polícia e que pediria uma medida protetiva.

Afastamento imediato da Igreja Católica



O bispo de São João del Rei, Dom José Eudes Campos do Nascimento, publicou uma nota informando o afastamento imediato do padre Samuel da Paróquia de São Sebastião do Macuco de Minas, distrito de Itumirim. A medida cautelar está prevista no Código de Direito Canônico.



"Em vista das providências cabíveis a serem tomadas no âmbito do Direito Canônico, esse decreto é por tempo indeterminado ou enquanto não mandarmos o contrário", informa o documento.