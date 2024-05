'Cinétika' é o tema do 12º Hopi Night - Reprodução

Publicado 18/05/2024 13:01 | Atualizado 18/05/2024 13:06

São Paulo - O Hopi Hari recebe, neste mês, o tradicional 'Hopi Night', festival de música eletrônica que contará com danças urbanas na sua 12ª edição. A programação deste mês, com o tema 'Cinétika', conta com apresentações temáticas nas regiões do maior parque temático de São Paulo e vai até o dia 23 de junho.







No Wild West, haverá batalhas de hip hop e break. A Mistieri receberá o afrodance, inspirado na cultura africana, e o dancehall dos bailes jamaicanos. Na capital Aribabiba, três estilos vão dar o que falar. O primeiro é o vogue, que traz representatividade aos integrantes da comunidade LGBTQIAPN+, o heels, que mistura jazz, funk e hip hop, também é uma das apostas e o waacking , modalidade derivada do locking, que surgiu em Los Angeles.

O 'Cinétika', que representa o poder da música em movimento através da dança, traz a diversidade de danças urbanas em um só ambiente.



Os passaportes já estão disponíveis nos canais de venda por R$109,90 para os dias de semana e R$ 129,90 para os fins de semana. O passaporte inclui a participação no evento e também das atrações do Hopi Hari (exceto pagas à parte).