A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 18/05/2024 21:09 | Atualizado 18/05/2024 22:36

O concurso 2.726 da Mega-Sena foi sorteado na noite deste sábado (18), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. Não houve ganhadores no sorteio, transmitido ao vivo pelo canal Caixa no YouTube e no Facebook das loterias Caixa, e próximo prêmio está acumulado em R$ 37 milhões.

As seis dezenas sorteadas foram 27 – 45 – 49 – 53 – 55 – 59.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira, 21, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.