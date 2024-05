Sete homens foram presso em operação da Polícia Civil do Amapá contra a violência doméstica - Divulgação / Polícia Civil do Amapá

Publicado 19/05/2024 09:50 | Atualizado 19/05/2024 09:51

A Polícia Civil do Estado do Amapá cumpriu sete mandados de prisões contra homens investigados pelas práticas de crimes contra mulheres na sexta-feira (17). A "Operação Cumpra-se" foi deflagrada na segunda feira, 13, e contou com a participação das equipes de investigação e plantonistas da Delegacia Especializada em Crimes Contra as Mulheres (DCCM).



Segundo a Polícia Civil, a operação tem como objetivo reprimir e prevenir a prática de crimes contra a mulher, focando sobretudo, em agressores que descumpriram decisões judiciais concessivas de medidas protetivas de urgência. Até quinta-feira (16) 25 pedidos de medidas protetivas foram encaminhados ao Poder Judiciário

"As prisões efetuadas devem servir de alerta pra aqueles homens contra os quais existem medidas protetivas de urgência. No caso de descumprimento, não haverá tolerância e será representado pela prisão preventiva do agressor” disse a delegada Marina Guimarães, titular da DCCM.



O delegado Bruno Braz, adjunto da DCCM, ressaltou que, a mulher vítima de violência doméstica pode procurar a DCCM para pedir medidas protetivas de urgência e, caso posteriormente, haja descumprimento, deverá imediatamente informá-lo para que seja seja providenciada a representação pela prisão preventiva do agressor.



A DCCM em Macapá funciona em regime de plantão 24h por dia, todos os dias da semana. Os sete presos foram encaminhados à audiência de custódia.