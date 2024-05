Coletivos foram atacados na esquina das avenidas João Pessoa e Princesa Isabel - Reprodução/redes sociais

Coletivos foram atacados na esquina das avenidas João Pessoa e Princesa IsabelReprodução/redes sociais

Publicado 20/05/2024 07:56 | Atualizado 20/05/2024 07:56

Ao menos dois ônibus foram incendiados na noite deste domingo, 19, durante uma manifestação no bairro Azenha, em Porto Alegre. A capital do Rio Grande do Sul ainda tem bairros alagados pelas enchentes que atingem o Estado e já causaram 157 mortes . Os coletivos foram atacados na esquina das avenidas João Pessoa e Princesa Isabel, onde os manifestantes teriam bloqueado as ruas, segundo a Brigada Militar.