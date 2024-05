Letreiro embaixo da lama na cidade de Colinas - Agência Brasil

Publicado 19/05/2024 19:15

O boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul na noite deste domingo (19) atualizou para 157 o número de mortos em decorrências das chuvas que assolam o estado desde o início do mês. As pessoas que ficaram desalojadas passaram de 581 mil. As cidades impactadas pela tragédia chegaram a 463 e os cidadãos afetados somam 2.336.136.

Os dados apontam que o número de desaparecidos reduziu para 88 e os de feridos encontra-se estável em 806. Outra queda foi a quantidade de pessoas em abrigos públicos (76.955), no entanto, o órgão destaca a necessidade de doações de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho.

Até o momento, 82.666 pessoas e 12.215 animais foram resgatados pelo efetivo que conta com 27.716 agentes. São utilizados para a operação 4.061 viaturas, 21 aeronaves e 302 embarcações.

Em visita a quatro municípios do Vale do Taquari, o Governador Eduardo Leite (PSDB) se reuniu com prefeitos das cidades e conversou com pessoas alojadas em abrigos. Leite garantiu que o governo apoiará os projetos de reconstrução das estruturas.

“Fiz questão de ir aos abrigos e conversar com as pessoas para que possamos entender quais as principais necessidades. Estamos empenhados na recuperação das estradas e dos acessos vicinais e vamos enfrentar a burocracia para permitir que a reconstrução de escolas, comércios e lares possa ser rápida”, detalhou.

Infraestrutura

A Rio Grande Energia (RGE), concessionária de energia elétrica que atende parte do estado, não divulgou quantos clientes estão sem luz. Já a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) Equatorial, divulgou que há 82.850 pontos sem energia elétrica, representando 4,5% do total de clientes. A situação de energia da RGE Sul não foi informada.



De acordo com a Defesa Civil, dezenas de municípios estão sem serviços de telefonia e internet. A Tim e a Claro normalizaram seus serviços, enquanto a Vivo ainda apresenta problemas em 4 municípios.



A Corsan informou que 39.589 clientes estão sem abastecimento de água, o que corresponde a 1% do total de clientes.



Os temporais também causaram danos na infraestrutura viária do estado. Pelo menos 83 trechos de rodovias enfrentam algum tipo de bloqueio, sendo 47 rodovias com bloqueios totais e parciais, incluindo estradas, pontes e balsas.



De acordo com o balanço da Defesa Civil, mais de 378 mil estudantes foram impactados pelas cheias em escolas da Rede Estadual de ensino, com as aulas suspensas. O boletim ainda mostra os números de escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):



- 1.058 escolas

- 248 municípios

- 29 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs)

- 378.887 estudantes impactados

- 570 escolas danificadas com 219.623 estudantes matriculados

- 86 escolas servindo de abrigo



Retorno às aulas



CREs que ainda não retornaram: 3 (1ª - Porto Alegre, 18ª - Rio Grande e 27ª - Canoas)



Escolas



- Total de escolas: 2.340

- Já retornaram às aulas: 1.680 (71,7%)

- Ainda não retornaram: 660 (28,3%) - 491 delas ainda sem data prevista



Estudantes



- Total de estudantes: 741.831

- Já retornaram às aulas: 479.973 (64%)

- Ainda não retornaram: 261.858 (36%) - 194.807 deles ainda sem data prevista



Rodovias

As chuvas que atingiram o Estado provocaram danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 83 trechos com bloqueios totais e parciais em 47 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.



O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255



Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul



- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul



Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.



A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.