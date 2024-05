Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a decisão individual do ministro Kassio Nunes Marques - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 19/05/2024 19:42

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a decisão individual do ministro Kassio Nunes Marques que negou salvo-conduto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no inquérito do golpe