Antônio Gregorio de Almeida morreu após ser empurrado, cair e bater com a cabeçaReprodução / Redes sociais

Publicado 20/05/2024 14:42 | Atualizado 20/05/2024 16:49

Antônio Gregorio de Almeida, de 62 anos, dono de uma tradicional lanchonete de Curitiba (PR), morreu após ser empurrado por um motoboy, cair e bater a cabeça, na noite deste domingo (19). A confusão teria acontecido por um erro no troco.

Segundo relatos das redes sociais, Antônio e o motoboy, que não teve a identidade revelada, discutiram por causa do valor errado de uma entrega, quando o dono da lanchonete foi empurrado e bateu com a cabeça, morrendo no local.

A discussão aconteceu na lanchonete Esquina Dog, localizada na Avenida Senador Salgado Filho, no bairro Uberaba. O empreendimento existe desde 1999.

Procurada, a Polícia Civil do Paraná afirmou que está investigando o homicídio de Antônio Gregório e que o motoboy não foi preso até o momento. "Conforme apurado inicialmente, a ação criminosa aconteceu após uma discussão entre a vítima e um funcionário. O suspeito teria empurrado a vítima após um desentendimento", diz a nota enviada ao DIA.

Em seu perfil oficial, a lanchonete lamentou o ocorrido. "Com profundo pesar, informamos o falecimento do seu Antônio Gregorio de Almeida. Dono desta empresa, Lanchonete Esquina Dog. Deixou seu legado e muita saudade. Que Deus o receba, descanse em paz", escreveu.