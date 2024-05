Felipe Neto - Foto reprodução Internet

Publicado 20/05/2024 19:00

O recurso será enviado para a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, segundo a assessoria do deputado, em nota nesta segunda-feira, 20.

Lira havia apresentado queixa contra Neto por injúria na 16ª Vara Cível de Brasília, após ter sido chamado de "excrementíssimo" em evento na Câmara de 26 de abril

Em manifestação no processo, o MPF disse não ver crime no ato de Felipe Neto. Após o posicionamento do MP, a Justiça decide se homologa ou não o arquivamento do processo. Em nota, Felipe Neto se disse alvo de tentativa de silenciamento.

"É muito bom ver que o órgão máximo do Ministério Público percebeu na conduta do deputado Arthur Lira uma clara tentativa de silenciar quem se utiliza de uma simples brincadeira para criticar a sua atuação enquanto parlamentar", afirmou.