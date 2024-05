Guarda Civil Municipal em frente à casa onde ocorreu o crime - Reprodução / TV Globo

Guarda Civil Municipal em frente à casa onde ocorreu o crime

Publicado 21/05/2024 10:35 | Atualizado 21/05/2024 10:43





Aos agentes, ele contou que, após ter o celular retirado na quinta-feira (16) e ser chamado de "vagabundo", planejou como mataria os parentes. Segundo o relato do jovem, quando seu pai, Isac Tavares Santos, de 57 anos, estava na cozinha, disparou à queima-roupa contra a nuca dele. Sua irmã, Letícia Gomes Santos, de 16 anos, desceu as escadas ao ouvir o barulho e foi alvejada no rosto.



Em seguida, o adolescente informou que foi à padaria, comprou alimentos e seguiu para a academia. Ele aguardou a chegada da mãe para matá-la também. Quando Solange Aparecida Gomes, de 50 anos, entrou em casa, o filho atirou nela. No dia seguinte, ainda desferiu um golpe de faca no corpo da mãe.



Após mais de 48 horas, com os cadáveres começando a se decompor, o adolescente ligou para a Polícia Militar e relatou o ocorrido. Ao chegar na residência, na noite do domingo (19), os agentes encontraram os corpos de pai e mãe na cozinha e o da irmã no andar superior.

"O menor relatou que usou a arma do pai, um GCM (guarda civil metropolitano) de 57 anos, para cometer os crimes contra ele, a irmã, de 16, e a mãe, de 50", informou a GCM. Segundo à polícia, a arma e o celular do menor foram apreendidos e a perícia acionada.

Apreendido

Depois, foi conduzido à delegacia e, posteriormente, à Fundação Casa. Até esta segunda, 20, o suspeito não tinha defesa constituída para o caso.

O caso foi registrado como "ato infracional de homicídio — feminicídio, ato infracional de posse ou porte ilegal de arma de fogo e ato infracional — vilipêndio a cadáver (ofensa grave que viola o respeito aos mortos)" no 33° DP (Pirituba).