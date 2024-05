Os Correios recebem e entregam gratuitamente os donativos para os desabrigados - Correios/Divulgação

Publicado 21/05/2024 20:38

Os Correios arrecadaram mais de 15 mil toneladas de doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Parte desse material — quase 4 mil toneladas — já está com a Defesa Civil gaúcha. As demais doações estão sob a gestão logística da estatal e será liberada conforme demanda da própria Defesa Civil.

Os números foram divulgados nesta terça-feira, 21, pelo presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, durante coletiva de imprensa realizada no Rio Grande do Sul. O chefe da estatal destacou a vantagem de ter agências por todo Brasil.

“Os Correios estão presentes em todos os municípios do País. Para nós, é motivo de alegria poder ajudar o povo gaúcho neste momento de consternação. Desde o dia em que começou toda essa tragédia, o presidente Lula nos deu a determinação de que toda a nossa estrutura ficasse à disposição dos gaúchos”, disse.



A empresa pública arrecada donativos desde o dia 2 de maio. A ação abrange o recebimento, a triagem, o transporte e a entrega de itens vindos de todo o Brasil. As entregas são concentradas na sede da Defesa Civil, em Porto Alegre.

O presidente dos Correios anunciou também medidas para a ampliação da capacidade de armazenamento de carga no estado. De acordo com ele, a intenção é ampliar a rede para trazer 500 toneladas de doações por dia ao Rio Grande do Sul.

As doações podem ser realizadas em todas as mais de 10 mil agências dos Correios do Brasil para serem transportadas gratuitamente para o Rio Grande do Sul.

O que doar (por ordem de prioridade)

- Água e itens de cesta básica (verifique a validade de todos os itens e não doe se estiverem vencidos ou perto do vencimento).

- Ração para pet.

- Itens de higiene pessoal (escova de dente, creme dental, sabonete, absorventes, papel higiênico e fraldas infantis e geriátricas).

- Itens de limpeza (secos, como sabão em barra, sacos de lixo, panos de limpeza, luvas, escova de limpeza, esponjas).

Os Correios não estão aceitando, temporariamente, doação de vestuário, conforme entendimento com a Defesa Civil.

Para facilitar a triagem das doações

- Cestas básicas devem ser entregues já fechadas ou com os alimentos reunidos em sacos transparentes.

- O ideal também é que os itens de higiene pessoal sejam entregues já reunidos em kits, em sacos transparentes.

- Separe os itens por categorias e coloque em caixas ou sacolas que podem ser fechadas/amarradas.

- Coloque em caixas ou sacola com boa vedação, com cuidado para não haver rasgos ou furos.