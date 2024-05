Vista aérea mostrando o bairro inundado de Harmonia, na cidade de Canoas, no RS - AFP

Publicado 22/05/2024 09:29

Em meio ao intenso trabalho de resgate devido às enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, o número de desaparecidos caiu de 85 para 82, segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil nesta quarta-feira (22). Já o número de mortos permanece em 161, e feridos em 806.

Os dados ainda mostram que mais de 581,6 mil pessoas estão desalojadas e mais de 68 mil estão em abrigos públicos, com necessidades de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 467 cidades foram afetadas e mais de 2,3 milhões de pessoas sofrem com as inundações.

O balanço também aponta que mais de 82,6 mil vítimas das enchentes já foram resgatadas e mais de 12,3 mil animais foram salvos, na grande operação que conta mais de 27,7 mil pessoas, mais de 4 mil viaturas, 18 aeronaves e 265 embarcações.

A Rio Grande Energia (RGE), concessionária de energia elétrica que atende parte do estado, divulgou que 89,5 mil clientes estão sem luz. Já a outra concessionária de energia, a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) Equatorial, divulgou que há mais de 71 mil clientes sem energia em sua área de atuação.

Dezenas de municípios sem serviços de telefonia e internet da companhia Vivo, de acordo com a Defesa Civil.

Os temporais também causaram danos na infraestrutura viária do estado. Pelo menos 71 trechos de rodovias enfrentam algum tipo de bloqueio em razão disso. Do total, 42 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.

De acordo com o balanço da Defesa Civil, mais de 740 mil estudantes foram impactados pelas cheias em escolas em toda Rede Estadual de ensino, com as aulas suspensas.

O boletim ainda mostra os números de escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

- 1.059 escolas

- 248 municípios

- 29 Coordenadorias Regionais de Educação

- 378.981 estudantes impactados

- 566 escolas danificadas com 217.396 estudantes matriculados

- 78 escolas servindo de abrigo

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.