Voluntária mostra itens bizarros doados para o povo do RSReprodução / Instagram

Publicado 22/05/2024 20:42

A qualidade das doações destinadas ao povo do Rio Grande do Sul vem sendo motivo de debate nas redes sociais. Entre roupas sujas, rasgadas, mofadas, alguns outros objetos enviados também chamam a atenção de quem está à frente das triagens, como é o caso de Renata Protta, que mostrou em vídeo as bizarrices que encontrou.

Nas redes sociais, Renata resolveu compartilhar alguns dos objetos mais bizarros que viu durante a separação das doações. "Seria engraçado se não fosse trágico! Decidi compartilhar com vocês algumas das bizarrices que achei fazendo triagem para as doações pro Rio Grande do Sul!", escreveu ela na legenda do vídeo.

Usando um gorro de Papai Noel, ela iniciou o vídeo fazendo uma paródia. "Então é Natal. E o que você fez? Doei o que era lixo e vacilei outra vez", brincou ela, que mostrou uma algema de sex-shop de pelúcia como primeira bizarrice. "Realmente, era o que faltava para o pessoal de lá", ironizou.

Além das algemas, a lista criada por Renata mostra ainda acessórios para vaquejada, colar havaiano, uma mala de senha - trancada -, cartão de plano de saúde, fantasia de presidiário, uma vela de flor, um puxa-saco mofado e uma árvore de Natal.

Nos comentários, os internautas ficaram revoltados com os itens doados. "Meu Deus, até onde vai a noção do ser humano? Está cada dia pior", opinou um perfil. "Pessoal acha que doar é descartar lixo", disse outro. "Ser humano sendo ser humano…", escreveu o ator Dado Dolabella.