Isabelly foi registrada pelas câmeras de segurança pedindo ajuda - Reprodução / Redes sociais

Publicado 23/05/2024 14:45 | Atualizado 23/05/2024 14:52

Isabelly Aparecida Ferreira, de 23 anos, foi atingida por ácido enquanto voltava da academia nesta quarta-feira (22) em Jacarezinho, no norte do Paraná, e está entubada em estado grave no Hospital Universitário de Londrina. Segundo a Polícia Militar, o agressor ainda não foi identificado e usava uma peruca no momento do ataque.

A jovem teve queimaduras no peito, no rosto e na boca. Segundo os agentes, uma parte da substância foi ingerida, o que agravou o seu quadro. Um inquérito foi aberto para investigar o ocorrido. A polícia já teve acesso às imagens das câmeras de segurança do local.

Após ser atingida, Isabelly correu e pediu por ajuda na rua, até ser levada de carro ao hospital pelo barbeiro Décio Silva. "Ela não conseguia falar nada. Não a conheço, mas espero que ela se recupere. Se Deus quiser, ela vai sair dessa", disse, em entrevista ao "g1".

Uma sacola preta e um copo, ambos molhados, foram encontrados perto do local do ataque por uma testemunha. O material foi recolhido e será encaminhado para análise da Polícia Civil.