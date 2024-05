O USNS John Lenthall, da Marinha dos EUA, vai auxiliar no transporte de donativos para os desabrigados - Avondale Industries/Divulgação

24/05/2024

Brasília - Na próxima segunda-feira, 27, a Marinha do Brasil realizará uma operação típica de guerra em apoio à população do Rio Grande do Sul. A transferência de carga por helicópteros entre o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, maior navio de guerra da América Latina, e o navio USNS Jonh Lenthall, integrante da Força-Tarefa capitaneada pelo Porta-Aviões Nuclear George Washington, desempenha um papel relevante na logística marítima da Operação Taquari II, imprimindo agilidade na transferência de donativos para as vítimas das enchentes.

Abastecido no Porto do Rio de Janeiro com donativos arrecadados e armazenados pela Marinha brasileira, o navio norte-americano se deslocará para área marítima do Rio Grande do Sul, encontrando o NAM “Atlântico” na costa do estado, para realizar a transferência da carga em alto-mar, empregando helicópteros. A atividade vai ampliar a capacidade logística de transporte de donativos, além de contribuir para o incremento da interoperabilidade entre as marinhas.

A transferência de carga externa, denominada Vertrep (Vertical Replenishment), acontece como desdobramento da Operação “Southern Seas – 2024”. O reabastecimento vertical de carga consiste em uma operação militar de transferência de material entre navios utilizando-se helicópteros. Nesta ocasião, serão empregadas aeronaves brasileiras e norte-americanas para transportar as doações do navio americano para o NAM “Atlântico”. Após receber toda a carga do navio norte americano, o NAM brasileiro atracará novamente em Rio Grande (RS) para desembarcar o material.

Diante do cenário de calamidade pública que assola o Rio Grande do Sul, a Marinha norte-americana se ofereceu para somar esforços na onda solidária em apoio às famílias afetadas pelas chuvas, por meio do incremento de treinamento entre as duas forças navais.

A Marinha já empregou dez navios no Rio Grande do Sul, que realizaram o transporte de cerca de 400 toneladas de donativos, 130 mil litros de água potável, além de viaturas, aeronaves, embarcações, equipamentos e suprimentos diversos.

Também foram enviados um Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais em Apoio à Defesa Civil, 11 helicópteros, 50 embarcações, 70 viaturas, entre outras capacidades. Para apoiar o sistema de saúde local, a Marinha instalou um hospital de campanha em Guaíba; emprega equipes médicas no atendimento à população em municípios do sul do estado; e tem realizado o transporte em uma “Ambulancha” de pacientes que precisam de atendimento. Além disso, Fuzileiros Navais também têm atuado na reconstrução de escolas públicas e desobstrução de vias.