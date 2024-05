Homem e mulher com criança quase são atingidos por pedra - Reprodução

Publicado 26/05/2024 14:58

Um vendedor ambulante foi preso neste sábado (25) após agredir com socos um homem que recusou comprar seu produto, e tentar atingi-lo com pedras, que quase acertaram um bebê. O caso aconteceu em um centro comercial no Distrito Federal e foi registrado por imagens da câmera de segurança.

Tudo começou quando o vendedor se aproximou da vítima para vender limpadores de vidro e, em seguida, pedir um prato de comida. Ao ter seu produto e seu pedido recusados, os dois começaram uma discussão. Em seguida, ele se revolta e o ataca com socos.

O homem fugiu correndo para um comércio, onde uma mulher estava sentada com um bebê. Nesse momento, o ambulante começou a atirar pedras em direção ao homem e por pouco não acertou a criança, que foi levada às pressas pela mãe para dentro da loja.

Após toda a confusão, o agressor foi preso por tentativa de homicídio, injúria, ameaça, resistência e vias de fato.