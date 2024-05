Pessoas em abrigos estão com necessidades de itens como colchões, cobertores e roupa - Reprodução

Publicado 28/05/2024 09:02

A JBS anunciou, em nota, a doação de mil toneladas de carnes que contribuirão para o preparo de mais de 6 milhões de refeições nas 590 cozinhas solidárias que atendem aos desabrigados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito após uma reunião, na tarde desta segunda-feira (27), entre representantes do agronegócio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, em Brasília, quando empresários do setor se comprometeram a doar mais de 2 mil toneladas de proteína animal. Segundo a companhia, a doação atende à convocação do presidente às empresas do agro para apoio às vítimas das chuvas.



O encontro com Lula contou com a participação do CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, e os conselheiros da JBS Wesley Batista e Joesley Batista, assim como de representantes da indústria de proteína animal do Rio Grande do Sul, que solicitam apoio financeiro da União para reconstrução do parque fabril.

A reunião também envolveu a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), sendo acompanhada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.



A JBS anunciou, além disso, ter oferecido sua estrutura logística para apoiar a distribuição das doações de outras empresas do setor. Anteriormente, a empresa antecipou o 13º salário de seus colaboradores no Estado, injetando mais de R$ 30 milhões na economia local. Além disso, doou 70 toneladas de alimentos, mais de 450 mil litros de água e 3 mil colchões e cobertores, informou a companhia na nota.