Avião com destino ao Rio de Janeiro decola pouco antes do fim da pista do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo - Reprodução / X

Avião com destino ao Rio de Janeiro decola pouco antes do fim da pista do Aeroporto de Congonhas, em São PauloReprodução / X

Publicado 28/05/2024 16:40 | Atualizado 28/05/2024 16:59

A decolagem de um dos aviões da Azul chamou a atenção dos internautas. A aeronave, com destino ao Rio de Janeiro, levantou voo pouco antes do fim da pista no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nesta segunda-feira (27), dando a impressão de que não daria tempo de atingir a altitude necessária para não colidir com os prédios em volta.

Embora a conduta não seja usual, o voo aconteceu sem problemas. Segundo do site Flightradar24, o avião decolou às 16h32 em Congonhas e posou no Santos Dumont às 17h25. Procurada pelo DIA, a Azul informou que abriu uma averiguação interna para apurar o ocorrido.

"A Azul informa que abriu uma averiguação interna para apurar o ocorrido no voo AD2610 (Congonhas-Santos Dumont), realizado ontem (27). A companhia ressalta que opera de acordo com padrões nacionais e internacionais de segurança, seu valor primordial, e que o referido voo seguiu para o destino sem qualquer intercorrência", afirmou a nota.

A Força Aérea Brasileira (FAB) disse que foi notificada sobre o ocorrido. "O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) informa que foi notificado, na última segunda-feira (27), sobre um evento envolvendo a aeronave de matrícula PR-AXX no Aeroporto de Congonhas (SP). No momento, os dados relativos estão sendo coletados pelos investigadores para avaliação quanto a um possível enquadramento como ocorrência aeronáutica", informa a nota enviada à reportagem.

O momento da decolagem, gravado pelo canal do YouTube Golf Oscar Romeo, chamou a atenção dos internautas e viralizou nas redes sociais. "Pagou pela pista inteira, usou a pista inteira", brincou um perfil. "Com toda certeza foi uma aposta do piloto e do copiloto", zoou mais um. "Para pouso e decolagem Congonhas é uma aventura!", disse um terceiro. Confira o momento: