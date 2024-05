Jogo simples da Mega-Sena custa R$ 5 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 29/05/2024 07:25 | Atualizado 29/05/2024 08:47

O prêmio da Mega-Sena acumulou mais uma vez. Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio 2730, realizado na noite desta quarta-feira (29) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. Os números sorteados foram 07 – 24 – 29 – 41 – 46 – 60.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio do próximo sorteio, que será realizado no sábado (1) está estimado em R$ 80 milhões de reais. Não haverá sorteio nesta quinta-feira (30), devido ao feriado de Corpus Christi.

Na Quina, 97 apostadores ganharam R$ 39.704,60, cada, e na Quadra, 5.209 apostas ganhadoras levaram R$ 1.056,23.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (1), em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.