Boulos e Nunes são os principais nomes para a prefeitura de São PauloReprodução

Publicado 29/05/2024 14:46

Apesar das mudanças nos nomes que pretendem disputar a eleição para a Prefeitura de São Paulo neste ano, pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 29, mostra que o pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL), com 24% das intenções de voto, e o candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB), com 23%, continuam liderando a disputa. O cenário é de empate técnico entre os dois, levando em conta a margem de erro de 3 p.p. do levantamento.

Esta nova rodada da pesquisa traz os nomes do apresentador José Luiz Datena (PSDB) e o do coach Pablo Marçal (PROS) para os cenários - nomes que não estavam na pesquisa de março -, dessa forma, o levantamento não é diretamente comparável com o anterior.

Em um cenário com Datena e Kim Kataguiri (União Brasil) na corrida, a pesquisa mostra que se mantém o empate, mas com uma vantagem numérica para o atual prefeito da capital. Nunes teria 26% dos votos e Boulos teria 24%. Com o representantes dos tucanos e do União Brasil na disputa também haveriam mais empates.

Datena teria 8% dos votos, mesmo número da deputada federal Tabata Amaral (PSB). Pablo Marçal teria 7% e Marina Helena (Novo) e Kim teriam 4% dos votos.

No cenário sem Datena e Kataguiri, além da inversão entre Nunes e Boulos, Tabata e Marçal aparecem com 9%, Marina Helena com 6%, João Pimenta (PCO) fica com 3% é os outros candidatos ficam com menos de 1%.

Sem Datena ou Kataguiri, Nunes é o principal beneficiado. Ele herda 26% dos votos do apresentador e 24% de Kataguiri.

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor não vê a lista de candidatos, o cenário é de estabilidade ante março. Boulos surge com 13%, ante Nunes com 9%

A pesquisa foi realizada presencialmente com 1.092 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 27 e 28 de maio; margem de erro de 3 p.p., para mais ou para menos. E está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo TRE-SP 08145/2024.