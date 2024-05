Wallaf José dos Santos é carregado até viatura para ser levado ao hospital - Reprodução

Wallaf José dos Santos é carregado até viatura para ser levado ao hospitalReprodução

Publicado 30/05/2024 10:22 | Atualizado 30/05/2024 12:46

Um rapaz ficou gravemente ferido e precisou amputar um braço e uma perna após levar uma descarga elétrica em Ipojuca, no Grande Recife, na manhã de quarta-feira (29). Ele foi internado no Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central da capital pernambucana.

Segundo a família de Wallaf José dos Santos, de 24 anos, ele estava ajeitando a antena da televisão quando sofreu o acidente e precisou ser socorrido às pressas. O jovem foi carregado até uma viatura por guardas municipais e levado ao Hospital Carozita Brito, em Nossa Senhora do Ó. De lá foi transferido para Recife.

Ao Diario de Pernambuco, a assessoria de comunicação do hospital confirmou apenas a internação do paciente, que segundo a unidade de saúde, está em "estado grave". Wallaf precisou amputar uma perna e um braço devido ao acidente.