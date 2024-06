Jogo simples da Mega Sena custa R$ 5 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Jogo simples da Mega Sena custa R$ 5Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 01/06/2024 20:32

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta sábado, 31, os números do concurso da Mega Sena. As seis dezenas da sorte são: 04 - 12 - 32 - 45 - 49 - 58. A organização do sorteio ainda não informou se houve acertadores para o prêmio acumulado de R$ 82.571.747,91.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira, 4, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.