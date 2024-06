Acidente aconteceu na BR-316 em Teresina - Divulgação/PRF

Publicado 03/06/2024 10:56 | Atualizado 03/06/2024 10:58

Piauí - Uma mulher morreu e outras seis pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e um caminhão na madrugada desta segunda-feira, 3, na BR-316 em Teresina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de passeio bateu na na traseira do caminhão. Todos os feridos estavam no mesmo carro quando houve a colisão.

A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros passageiros sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital de Picos.