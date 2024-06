OMS aponta rápido crescimento da dengue na região das Américas - Divulgação / SES

OMS aponta rápido crescimento da dengue na região das AméricasDivulgação / SES

Publicado 03/06/2024 12:50 | Atualizado 03/06/2024 13:13

O Brasil registra cerca de 82% de todos os registros de suspeita de dengue do mundo em 2024. É o que afirma o novo painel da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a arbovirose, que aponta 6.296.795 casos no país, dos quais 3.040.736 foram confirmados em laboratório, além de 2.846 mortes.

"Embora um aumento substancial nos casos de dengue tenha sido relatado globalmente nos últimos cinco anos, esse aumento foi particularmente pronunciado na Região das Américas, onde o número de casos já ultrapassou sete milhões até o final de abril de 2024, superando a alta anual de 4,6 milhões de casos em 2023. Esse número é três vezes maior do que o registrado no mesmo período no ano passado", afirma a organização.

A OMS enfatiza que alguns países não possuem mecanismos de diagnóstico para a doença, causada pelo mosquito Aedes aegypti, e que mais estatísticas serão adicionadas conforme se tornarem disponíveis. Nenhum caso foi registrado no continente europeu em 2024.

Os números, no entanto, entram em conflito com o painel do Governo Federal, que indica 5.477.861 casos prováveis e 3.254 óbitos registrados pela doença neste ano.

Procurado pela reportagem, o Ministério da Saúde não retornou os questionamentos. O espaço segue aberto para manifestação.