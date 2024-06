Plenário da Casa chegou a ser invadido por manifestantes contrários à proposta - Reprodução/TV Alep

Publicado 04/06/2024 08:31 | Atualizado 04/06/2024 08:33

Em dia marcado por protestos e tumulto, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou por 39 votos a 13, nesta segunda-feira, 3, em primeiro turno, o projeto de lei do governo estadual que propõe terceirizar a gestão de escolas públicas. Agora, o texto volta para a Comissão de Constituição e Justiça para que emendas sejam analisadas.

A proposta cria o Programa Parceiro da Escola e trata da gestão administrativa e infraestrutura das escolas mediante parceria com empresas. O projeto tramita em regime de urgência — mais acelerado que o normal — e foi à votação uma semana após ser apresentado pelo governo estadual.



No início da tarde, a sessão chegou a ser invadida por manifestantes contrários à proposta. Aos gritos de "Retira! Fora!", as galerias da Alep foram tomadas.

A confusão começou quando participantes do ato — a maioria professores da rede pública estadual —, concentrados desde a manhã nas imediações da Assembleia, em Curitiba, tomaram conta do prédio enquanto os deputados participavam da sessão ordinária.

Os manifestantes forçaram a porta de vidro do prédio, que estava fechada. Os seguranças tentaram impedir a entrada, até a vidraça se estilhaçar e haver correria para dentro do prédio. Houve confronto com a Polícia Militar (PM) .

Bombas de gás foram utilizadas durante a confusão para tentar impedir os manifestantes de forçarem a entrada, segundo a Alep. A assembleia não soube informar se houve feridos.

Em resposta à confusão, o presidente da Alep, o deputado Ademar Traiano (PSD), decidiu suspender a sessão presencial e analisar a matéria em uma sessão remota às 17h.

Veja como cada deputado votou

Contra

- Ana Júlia (PT)

- Arilson (PT)

- Cristina Silvestri (PSDB)

- Dr. Antenor (PT)

- Evandro Araújo (PSD)

- Goura (PDT)

- Luciana Rafagnin (PT)

- Mabel Canto (PSDB)

- Ney Leprevost (União)

- Professor Lemos (PT)

- Renato Freitas (PT)

- Requião Filho (PT)

- Tercílio Turini (PSD)

A favor

- Adao Fernandes Litro (PSD)

- Alexandre Amaro (Republicanos)

- Alexandre Curi (PSD)

- Alisson Wandscheer (PROS)

- Anibelli Neto (MDB)

- Artagão Júnior (PSD)

- Bazana (PSD)

- Batatinha (MDB)

- Cantora Mara Lima (Republicanos)

- Cloara Pinheiro (PSD)

- Cobra Repórter (PSD)

- Delegado Jacovós (PL)

- Delegado Tito Barichello (União Brasil)

- Denian Couto (Podemos)

- Do Carmo (União Brasil)

- Douglas Fabricio (Cidadania)

- Fabio Oliveira (Podemos)

- Flavia Francischini (União Brasil)

- Gi lson De Souza (PL)

- Gugu Bueno (PSD)

- Hussein Bakri (PSD)

- Luis Corti (PSB)

- Luiz Fernando Guerra (União Brasil)

- Marcel Micheletto (PL)

- Marcelo Rangel (PSD)

- Marcio Pacheco (Republicanos)

- Maria Victoria (PP)

- Marli Paulino (Solidariedade)

- Matheus Vermelho (PP)

- Moacyr Fadel (PSD)

- Paulo Gomes Da TV (PP)

- Ricardo Arruda (PL)

- Romanelli (PSD)

- Samuel Dantas (PROS)

- Secretária Márcia (PSD)

- Soldado Adriano José (PP)

- Thiago Bührer (União Brasil)

- Tiago Amaral (PSD)

- Nelson Justus (União Brasil)