Destroços do avião que caiu em Santa Catarina - Reprodução/redes sociais

Publicado 04/06/2024 08:58 | Atualizado 04/06/2024 12:36

Dois corpos foram encontrados nesta terça-feira, 4, nos destroços do avião de pequeno porte que partiu de Minas Gerais e desapareceu no deslocamento para Santa Catarina na segunda-feira, 3. As vítimas foram identificadas como Antônio Augusto Castro e o piloto Geraldo Cláudio de Assis Lima.

A aeronave decolou de Governador Valadares (MG) com destino a Florianópolis, onde tentou pousar em Joinville, no Norte. Segundo os bombeiros, "por motivo ainda desconhecido", o avião "optou por descer no aeroporto de Joinville, onde arremeteu, vindo posteriormente a cair na região de Barrancos".

No momento da descida, o avião arremeteu e caiu na área limítrofe entre os municípios de Itapuá e Garuva. Ao todo, a aeronave bimotor de modelo Baron 95-B55 comporta até seis pessoas.

O avião caiu em uma área de difícil acesso. De acordo com os bombeiros, o local do acidente é de mata fechada e ribanceira.

Em nota, o aeroporto de Joinville informou que o piloto da aeronave fez contato com a equipe de controle aéreo por volta das 18h de segunda. A Polícia Científica foi acionada para fazer uma perícia no local e recolher os corpos.

As buscas continuam sendo feitas pela Força Aérea Brasileira, com equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil na região da Serra de Guaratuba.