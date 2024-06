O trem tentou buzinar para afastar as pessoas de perto dos trilhos, mas sem sucesso - Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/06/2024 09:17 | Atualizado 05/06/2024 09:20

Uma ciclista foi atropelada por um trem ao posar para tirar uma foto ao lado dos trilhos em Uberaba, interior de Minas Gerais. O acidente aconteceu no último dia 13 de abril, mas viralizou nas redes sociais apenas nesta semana. Os bombeiros identificaram uma fratura na costela da vítima, que foi encaminhada para o hospital.

Ciclista fazendo selfie é atropelada por trem. Ocorreu em Minas gerais pic.twitter.com/2kn4A9tktT — FAVELA CAIU NO FACE (@favelacaiunface) June 4, 2024

O vídeo mostra que um grupo de pessoas parou próximo à linha férrea e começou a registrar o momento, conforme a locomotiva se aproximava. No entanto, uma delas ficou muito perto e mesmo com a buzina do veículo, não tentou sair do local. Outra pessoa foi atingida, mas sofreu apenas um corte na perna. Após o impacto, é possível escutar a mulher gritando de dor e pedindo para ser deitada.

A VLI, controladora da ferrovia, lamentou o acidente e reforçou medidas de segurança para os pedestres, como manter distância segura das faixas, já que o trem não ocupa apenas o espaço dos trilhos, e evitar fazer fotos e vídeos nestes lugares.