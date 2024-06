Deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Publicado 05/06/2024 21:32 | Atualizado 05/06/2024 22:36

Brasília - A deputada federal Luiza Erundina (Psol) passou mal, nesta quarta-feira (5), após uma discussão na Comissão dos Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputado. Segundo o partido, a parlamentar foi internada no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, e seu quadro de saúde "é estável e ela está esperando o resultado de exames".

Câmeras de segurança do plenário flagaram o momento em que Erundina teve o mal estar. Minutos antes, ela havia discursado em defesa da Comissão da Verdade e contra a ditadura militar no Brasil e os crimes de morte e tortura ocorridos à época e chegou a ser aplaudida de pé pelos colegas. A comissão analisava o PL 1156/2021 que propõe instituir a responsabilidade do Estado Brasileiro em identificar publicamente lugares de repressão política utilizados por agentes da ditadura civil-militar (1964 -1985).

A deputada tem 89 anos e completará 90 em novembro. Ela é a parlamentar mais idosa da Casa nesta legislatura. Procurada, a assessoria do hospital não respondeu até a publicação deste texto.