Jeferson foi resgatado com auxílio de cordasReprodução / Internet

Publicado 06/06/2024 10:23 | Atualizado 06/06/2024 10:43

Um jovem de 19 anos foi resgatado com vida na manhã desta quarta-feira, 5, dentro de um poço desativado com aproximadamente 16m de profundidade no Parque Guaraciaba, em Santo André, no ABC paulista. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), ele estava desaparecido desde sábado (1), e foi localizado por guardas municipais.

Jovem é resgatado após ficar quatro dias desaparecido dentro de poço em SP.#Resgate #ODia



Reprodução / Internet pic.twitter.com/smQfOIZKHA — Jornal O Dia (@jornalodia) June 6, 2024

Identificado como Jeferson Gabriel Gomes, o rapaz foi registrado por câmeras de segurança realizando uma corrida no parque. No entanto, não retornou para casa e era procurado pelo familiares.

Nesta quarta-feira, agentes da guarda municipal localizaram uma pessoa desaparecida em área de mata na região e acionaram equipes de socorro. Até a chegada do resgate, os guardas hidrataram e alimentaram o rapaz. Ele foi encontrado em um poço de aproximadamente 16m de profundidade e resgatado com auxílio de cordas.

Conforme a investigação, a vítima foi levada ao Hospital Central com uma fratura na perna. A ocorrência foi registrada como encontro de pessoa no 6º DP de Santo André.

*Com informações do Estadão Conteúdo