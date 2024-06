Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo LewandowskiRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 06/06/2024 12:35

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quinta-feira, 6, que a criminalidade é um problema que afeta todas as classes sociais. E ressalvou que as ações de governo para remitir a violência, se desmedidas, podem violar direitos.

"Segurança pública em excesso prejudica direitos fundamentais; segurança pública deficiente também prejudica os direitos fundamentais. E quando os direitos fundamentais estão em jogo, a própria democracia está em caos", afirmou Lewandowski.

O ministro da Justiça participou na manhã desta quinta do painel de abertura do Seminário Internacional de Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia, organizado pelo Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE) e o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Brasília. O evento é transmitido pelo Estadão.

Lewandowski também destacou uma mudança na natureza da criminalidade. Tradicionalmente, a criminalidade atuava no ambiente analógico, e hoje passa a atuar no ambiente digital.

"A lavagem de dinheiro, as criptomoedas, o próprio tráfico de drogas, de pessoas. Enfim, os grandes crimes que envolvem as organizações criminosas transnacionais ocorrem no ambiente virtual. É claro que existam aqueles crimes que se encontram numa fase de transição, entre o analógico e o digital, ou seja, num ambiente híbrido", acrescentou o ministro da Justiça.

O seminário ocorre na sede do IDP, em Brasília, nesta quinta e sexta-feira (7). O cronograma de apresentações inclui o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, além de ministros de Estado, governadores, procuradores e advogados.